Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения прямой связи учеников школ и колледжей с будущими работодателями и совместного создания лабораторий и современной производственной базы.
Путин в среду проводит встречу в Кремле с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
«Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве», — сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.