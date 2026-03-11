Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями

«Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве», — сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.