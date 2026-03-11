Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями

Путин отметил важность прямой связи учеников с будущими работодателями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения прямой связи учеников школ и колледжей с будущими работодателями и совместного создания лабораторий и современной производственной базы.

Путин в среду проводит встречу в Кремле с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве», — сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.