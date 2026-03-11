Кэти Перри проиграла суд Кэти Перри. Как такое возможно

В 2023 году дизайнер Кэти Перри, в 2015 году сменившая фамилию на Тейлор, подала на певицу в суд за нарушение товарного знака. Она утверждала, что не знала о существовании певицы Кэти Перри, когда регистрировала свой бренд, и впервые услышала о ней в середине 2008 года, когда по радио зазвучала песня I Kissed A Girl.