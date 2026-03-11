Кэти Перри проиграла суд Кэти Перри. Как такое возможно

Поп-звезда Кэти Перри проиграла апелляцию в Высоком суде Австралии против дизайнера Кэти Перри в многолетнем деле о товарном знаке. Рассказываем в чем заключалось дело, и когда началось разбирательство.
Из-за чего произошел конфликт
В 2007 году австралийский дизайнер Кэти Перри подала заявку на использование названия Katie Perry в качестве коммерческого наименования. В 2008 году она подала заявку на регистрацию аналогичного товарного знака и начала продавать одежду под этим брендом на местных рынках. Кроме того, модельер создала веб-сайт и завела несколько аккаунтов в социальных сетях.
В 2009 году юристы певицы Кэти Перри попросили дизайнера прекратить использование своего бренда. Они сообщили о планах оспорить заявку на регистрацию товарного знака и предложили заключить мировое соглашение. Модельер отказалась, однако юристы певицы воздержались от судебного иска.
В 2011 году певица Кэти Перри также зарегистрировала в Австралии товарный знак Katy Perry, который не распространялся на одежду.
В 2014 году поп-звезда приезжала с туром в Австралию. Во время него певица продавала куртки, толстовки, футболки и спортивные штаны под своим брендом.
Как началось судебное разбирательство
В 2023 году дизайнер Кэти Перри, в 2015 году сменившая фамилию на Тейлор, подала на певицу в суд за нарушение товарного знака. Она утверждала, что не знала о существовании певицы Кэти Перри, когда регистрировала свой бренд, и впервые услышала о ней в середине 2008 года, когда по радио зазвучала песня I Kissed A Girl.
Поп-звезда также подала к модельеру встречный иск. Она требовала аннулировать товарный знак Тейлор, утверждая, что он вводит в заблуждение и вызывает путаницу.
В 2023 году дизайнер одержала победу в суде первой инстанции. Орган постановил, что лейбл певицы нарушил права на товарный знак во время ее тура Prismatic в 2014 году.
Однако уже в 2024 году Тейлор проиграла апелляцию по делу. Трое судей единогласно отменили первоначальное решение. Кроме того, они поддержали встречный иск певицы и постановили исключить товарный знак Тейлор из реестра.
Что постановил Высокий суд Австралии
После победы певицы в 2024 году дизайнер обратилась с апелляцией в Высокий суд Австралии. 11 марта 2026 года он встал на сторону Тейлор и постановил, что ее товарный знак может остаться в реестре. Такой вердикт вынесли трое из пяти судей.
Аргументы адвокатов Перри о том, что певица уже приобрела значительную известность в Австралии на момент регистрации товарного знака Тейлор были отклонены. Они уточнили, что это не распространяется на одежду.
Суд постановил, что лейбл певицы и ее международный дистрибьютор товаров Bravado нарушили права на товарный знак Тейлор. Орган отметил, что большая часть проданного поп-звездой в Австралии являлась одеждой. Однако при этом певица добровольно исключила одежду из своего товарного знака при регистрации. Подобное судьи назвали «совершенно преднамеренным» действием.
Несмотря на это решение Высокий суд также вернул дело в Федеральный суд полного состава для рассмотрения некоторых вопросов, поднятых певицей Кэтти Перри. Среди них почти 10-летняя задержка в подаче заявления Тейлор с момента тура поп-звезды в Австралию.