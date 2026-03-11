На комбинате в Каменске-Шахтинском начали уголовное следствие

В Ростовской области одного из руководителей ФКП «Комбинат “Каменский” заподозрили в злоупотреблении полномочиями “при выпуске продукции особо востребованной в период проведения специальной операции”. Об этом 11 марта сообщили в УФСБ.
— Противоправная деятельность была своевременно выявлена и пресечена оперативниками, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
На основании материалов СК уголовное дело завели по части 1 статьи 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.