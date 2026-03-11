Ричмонд
Роскомнадзор за 2 месяца заблокировал более 25 тысяч материалов с запрещённой информацией

В ведомстве отчитались о работе за январь и февраль.

Источник: Клопс.ru

В январе-феврале 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 25 тысячам материалов с запрещённой информацией в российских социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости в среду, 11 марта.

«За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди выявленных публикаций чаще всего встречался ЛГБТ-контент*, а также материалы, связанные с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, блокировались публикации с информацией о способах обхода блокировок и продаже алкоголя.

* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

ФАС предупредила о запрете рекламы в Телеграме, WhatsApp, YouTube и других ограниченных сервисах.