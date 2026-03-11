Роскомнадзор за 2 месяца заблокировал более 25 тысяч материалов с запрещённой информацией

В январе-феврале 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 25 тысячам материалов с запрещённой информацией в российских социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости в среду, 11 марта.
«За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди выявленных публикаций чаще всего встречался ЛГБТ-контент*, а также материалы, связанные с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, блокировались публикации с информацией о способах обхода блокировок и продаже алкоголя.
* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.
