Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
«Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, в ближайшее время мы представим вам на утверждение», — отметил он.
По словам министра, все школьники обучаются по единым программам высокого уровня. Число учеников с плохой успеваемостью уменьшилось до 15%.
«Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников», — уточнил Кравцов.
Со своей стороны, президент призвал повышать престиж профессии преподавателя, особенно в школах. Также он отметил важность прямой связи учеников с будущими работодателями.