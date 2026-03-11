Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования

«Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, в ближайшее время мы представим вам на утверждение», — отметил он.