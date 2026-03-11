Ричмонд
Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования

Путин обсудил с министром просвещения Кравцовым стратегию развития образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, в ближайшее время мы представим вам на утверждение», — отметил он.

По словам министра, все школьники обучаются по единым программам высокого уровня. Число учеников с плохой успеваемостью уменьшилось до 15%.

«Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников», — уточнил Кравцов.

Со своей стороны, президент призвал повышать престиж профессии преподавателя, особенно в школах. Также он отметил важность прямой связи учеников с будущими работодателями.