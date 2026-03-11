Из-за мокрого снега в Тулунском и Нижнеудинском районах ограничили движение

Из-за мокрого снега с дождем в Тулунском и Нижнеудинском районах ограничили движение. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Временно закрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», — прокомментировали в полиции.
С 1401 по 1530 километр не могут проехать большегрузы и автобусы. Обильные снегопады и дожди стали причиной проведения профилактических мероприятий.
Утром 11 марта также ограничили движение на трассе Братск-Усть-Илимск. Причиной временных неудобств для водителей фур и автобусов стали мокрый дождь и стекловидный лед на дороге.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в сети завирусилось видео с экстремалом на льду Байкала. На кадрах видно, как красная легковушка на скорости мчится по льду озера. Водитель выбирает траекторию и… перепрыгивает трещину. Задние колеса машины с силой ударили по воде, а машина чудом не ушла под воду.