Из-за мокрого снега в Тулунском и Нижнеудинском районах ограничили движение

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в сети завирусилось видео с экстремалом на льду Байкала. На кадрах видно, как красная легковушка на скорости мчится по льду озера. Водитель выбирает траекторию и… перепрыгивает трещину. Задние колеса машины с силой ударили по воде, а машина чудом не ушла под воду.