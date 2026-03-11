Ричмонд
Где воронежцы могут оформить загранпаспорт?

Получить документ жители региона могут двумя способами.

Жителям Воронежской области рекомендуют заранее позаботиться об оформлении заграничных паспортов перед началом сезона отпусков.

Заблаговременная подача заявления, как отмечают в региональном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России, позволит избежать очередей и вовремя получить документ. Это касается и биометрического загранпаспорта, действующего десять лет.

Подать заявление можно несколькими способами:

через портал «Госуслуги», где можно выбрать любое подразделение вне зависимости от места регистрации;

лично посетив подразделение по вопросам миграции. Записываться на приём рекомендуется заранее.

В Воронеже оформить биометрический загранпаспорт можно по следующим адресам:

ул. 9 Января, 54 (УВМ ГУ МВД);

ул. Вл. Невского, 11 (ОВМ ОП № 4);

ул. Героев Сибиряков, 11 (ОВМ ОП № 5);

ул. Войкова, 8 (ОВМ ОП № 6);

ул. Краснознаменная, 16 (ОВМ ОП № 8);

пр. Революции, 33б (Смарт-МФЦ).

График приёма и выдачи документов можно уточнить на сайте ГУ МВД России по Воронежской области и МФЦ региона.