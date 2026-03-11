Где воронежцы могут оформить загранпаспорт?

Жителям Воронежской области рекомендуют заранее позаботиться об оформлении заграничных паспортов перед началом сезона отпусков.
Заблаговременная подача заявления, как отмечают в региональном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России, позволит избежать очередей и вовремя получить документ. Это касается и биометрического загранпаспорта, действующего десять лет.
Подать заявление можно несколькими способами:
через портал «Госуслуги», где можно выбрать любое подразделение вне зависимости от места регистрации;
лично посетив подразделение по вопросам миграции. Записываться на приём рекомендуется заранее.
В Воронеже оформить биометрический загранпаспорт можно по следующим адресам:
ул. 9 Января, 54 (УВМ ГУ МВД);
ул. Вл. Невского, 11 (ОВМ ОП № 4);
ул. Героев Сибиряков, 11 (ОВМ ОП № 5);
ул. Войкова, 8 (ОВМ ОП № 6);
ул. Краснознаменная, 16 (ОВМ ОП № 8);
пр. Революции, 33б (Смарт-МФЦ).
График приёма и выдачи документов можно уточнить на сайте ГУ МВД России по Воронежской области и МФЦ региона.