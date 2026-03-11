Верховный суд Беларуси признал виновным в геноциде карателя Ганса Зиглинга

Исполняя преступные приказы вышестоящего руководства, Ганс Зиглинг лично и совместно с участниками возглавляемых им преступных формирований — украинской полицейской роты и 57-го батальона охранной полиции, и совместно с участниками особого батальона СС Дирлевангера — проводил карательные операции на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Им были совершены убийства, в том числе массовые, уничтожены полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов. Каратель убил путем расстрела или через повешение не менее 1706 человек, среди которых было 238 детей, а также лица в беспомощном состоянии, престарелые. Также Зиглинг покушался на убийство еще не менее 30 человек, но не смог совершить преступления по не зависящим от него обстоятельства.