Верховный суд Беларуси признал виновным в геноциде карателя Ганса Зиглинга

Верховный суд Беларуси признал карателя Ганса Ойгена Зиглинга виновным в геноциде белорусского народа, сообщает БелТА.
Верховный суд Беларуси 11 марта вынес обвинительный приговор в отношении одного из нацистских преступников, этнического немца Ганса Ойгена Зиглинга. В сороковых годах прошлого века каратель совершал зверства на территории Беларуси. Суд признал доказанными факты совершения Зиглингом всех 13 эпизодов преступных деяний, по которым были предъявлены обвинения.
Исполняя преступные приказы вышестоящего руководства, Ганс Зиглинг лично и совместно с участниками возглавляемых им преступных формирований — украинской полицейской роты и 57-го батальона охранной полиции, и совместно с участниками особого батальона СС Дирлевангера — проводил карательные операции на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Им были совершены убийства, в том числе массовые, уничтожены полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов. Каратель убил путем расстрела или через повешение не менее 1706 человек, среди которых было 238 детей, а также лица в беспомощном состоянии, престарелые. Также Зиглинг покушался на убийство еще не менее 30 человек, но не смог совершить преступления по не зависящим от него обстоятельства.
Доказательствами вины карателя стали архивы уголовных дел, показания очевидцев и свидетелей, которым трагические факты стали известны от выживших родственников, материалы из архивных фондов Беларуси и России, документы, поступившие из Германии в рамках международно-правовой помощи, исторические и научные материалы и т.д.
В связи со смертью Ганса Зиглинга приговор постановлен без назначения наказания. Он стал шестым в истории суверенной Беларуси приговором по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
