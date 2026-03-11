Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все российские школы перешли на MAX, заявил Кравцов

Кравцов: все российские школы перешли на мессенджер MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников», — сказал министр.

Кравцов назвал МАХ защищенным мессенджером.

«Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — заключил министр на встрече с главой государства.