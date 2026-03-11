Облвласти решили компенсировать расходы на твердое топливо участникам СВО

Обратиться за компенсацией может как сам участник СВО, так и проживающие вместе с ним члены семьи: супруга, родители или дети. Заявление можно подать в Центре социальной поддержки населения. Как обещают власти, позднее такая возможность появится в МФЦ или на портале «Госуслуги». Необходимо также предоставить оригиналы документов, подтверждающих покупку в 2026—2028 годах твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки. Получить компенсацию можно как общей суммой за год, так и частями.