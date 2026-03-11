Ричмонд
В Краснодаре изменят движение на перекрестке улиц Суворова и Гоголя

Движение на перекрестке улиц Суворова и Гоголя в Краснодаре изменят из-за высокой аварийности.

Источник: департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

В Краснодаре изменят движение на перекрестке улиц Суворова и Гоголя. Об этом сообщили в городском департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Организацию движения изменят в ночь с 13 на 14 марта. Из-за высокой аварийности на этом участке запретят левый поворот с улицы Суворова на улицу Гоголя при движении в сторону стадиона «Кубань». На перекрестке в этом направлении останется лишь правый поворот к железнодорожному вокзалу «Краснодар-I».

«Проезд в этом направлении обеспечен по улицам Ленина, Базовской и Гоголя. Также по улицам Салтыкова-Щедрина, Железнодорожной и Гоголя. Специалисты обновят разметку и дорожные знаки», — сообщили в городском профильном департаменте.