Глава Быковского района Волгоградской области уходит в отставку

Александр Рычагов руководил Быковским районом с мая 2019 года. За эти годы он активно взаимодействовал с жителями, главами поселений и депутатским корпусом. На последнем заседании он выразил благодарность всем за совместную и плодотворную работу, подчеркнув важность единства в развитии района.