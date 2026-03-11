Глава Быковского района Волгоградской области уходит в отставку

В Быковском районе Волгоградской области произошла смена руководства. Глава муниципального района Александр Рычагов досрочно прекратил свои полномочия, переходя на новую должность. Такое решение депутаты Быковской районной Думы приняли 11 марта 2026 года, удовлетворив его заявление, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Александр Рычагов руководил Быковским районом с мая 2019 года. За эти годы он активно взаимодействовал с жителями, главами поселений и депутатским корпусом. На последнем заседании он выразил благодарность всем за совместную и плодотворную работу, подчеркнув важность единства в развитии района.
Председатель Быковской районной Думы Владимир Олейников от лица всех депутатов пожелал Александру Рычагову успехов на новом профессиональном поприще, отметив его вклад в жизнь района.
Временно исполнять обязанности главы Быковского муниципального района будет первый заместитель главы администрации Андрей Рассохин. Ему предстоит продолжить начатые проекты и обеспечить стабильность работы администрации до выбора нового руководителя района.