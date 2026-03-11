Фестиваль Ural Music Night могут переименовать

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 19 июня, может сменить название. Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. Фестиваль могут переименовать из-за вступления в силу нового закона о защите русского языка. Он вводит ограничения на использование иностранных слов на вывесках, баннерах, рекламных объявлениях и др.
— Мы проконсультируемся, так как сейчас все неоднозначно. Подождем, что скажут нам юристы, если это будет обязательно, сменим название Ural Music Night на баннерах и оставим только «Уральскую ночь музыки», — рассказал Евгений Горенбург.
Отметим, что хедлайнером «Ночи музыки-2026» станет группа «Чайф». Они исполнят гимн фестиваля «Луч солнца золотого».
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в 12-й раз. В нем примут участие более 3000 исполнителей, как знаменитых, так и начинающих. Выступления можно будет послушать бесплатно на 110 площадках. В 2025 году мероприятие собрало более 450 тысяч зрителей и свыше 80 тысяч туристов.