Фестиваль Ural Music Night могут переименовать

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в 12-й раз. В нем примут участие более 3000 исполнителей, как знаменитых, так и начинающих. Выступления можно будет послушать бесплатно на 110 площадках. В 2025 году мероприятие собрало более 450 тысяч зрителей и свыше 80 тысяч туристов.