Старинное военное укрепление в Калининграде переделают в элитную гостиницу

Инвестор восстанавливает форт N 3 «Король Фридрих III», который является одним из самых крупных оборонительных сооружений Калининградской области. В нем расположатся пятизвездочная гостиница и инженерный музей.
Массивное укрепление построили в далеком 1879 году в кенигсбергском Квендау (современная улица Александра Невского). Сегодня этот район называют Северной горой, и он является самой восточной точкой Калининграда.
С точки зрения архитектуры «Король Фридрих III» представляет собой вытянутый шестиугольник размером 180 на 360 метров. Во время штурма Кенигсберга форт практически не пострадал. В 2016-м его арендовали предприниматели Марина и Олег Агеевы, которые начали постепенно превращать форт в туристический объект.
«Сначала мы долго готовили проект, затем серьезно инвестировали в котельную, инженерные сети, потому что в форте не было ничего, кроме стен толщиной в полтора метра», — рассказали инвесторы.
Теперь военное укрепление превратится в гостиницу на 48 номеров со спа-центром и рестораном. Комнаты разместятся в бывших казармах.
Дизайн будет эклектичным: важные исторические элементы сохранят, но их разбавят русской культурой и современными архитектурными решениями. А еще здесь появится необычный музей, где будут рассказывать о самых известных инженерных сооружениях Калининградской области — двухъярусном мосте на улице Портовой, снесенном Доме Советов, сохранившихся немецких пожарных гидрантах и многом другом.