Старинное военное укрепление в Калининграде переделают в элитную гостиницу

Дизайн будет эклектичным: важные исторические элементы сохранят, но их разбавят русской культурой и современными архитектурными решениями. А еще здесь появится необычный музей, где будут рассказывать о самых известных инженерных сооружениях Калининградской области — двухъярусном мосте на улице Портовой, снесенном Доме Советов, сохранившихся немецких пожарных гидрантах и многом другом.