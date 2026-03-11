Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На демонтаж поликлиники в Светлом выделяют более 8 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

Светловская центральная районная больница готовится к поиску подрядчика для демонтажа двухэтажного здания поликлиники. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести по адресу: пер. Сосновый. д. 8. На демонтаж здания выделяют 8 140 021 рубль. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее здание было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. В середине 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов пообещал Светлому «новую больницу», но сроки не назвал: «В Светлом будет новая больница. Старое здание Светловской центральной городской больницы не соответствует санитарным требованиям и стандартам оказания первой медицинской помощи. В качестве временной меры отремонтируем стационар на верхнем этаже, который сейчас не используется, а поликлинику переведем на первый этаж». В 2023 году в минздраве сообщали о планах построить поликлинику «после 2025−2026 годов».

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше