На демонтаж поликлиники в Светлом выделяют более 8 млн рублей

Ранее здание было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. В середине 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов пообещал Светлому «новую больницу», но сроки не назвал: «В Светлом будет новая больница. Старое здание Светловской центральной городской больницы не соответствует санитарным требованиям и стандартам оказания первой медицинской помощи. В качестве временной меры отремонтируем стационар на верхнем этаже, который сейчас не используется, а поликлинику переведем на первый этаж». В 2023 году в минздраве сообщали о планах построить поликлинику «после 2025−2026 годов».