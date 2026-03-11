СМИ: новый лидер Ирана мог быть ранен в первый день войны с США

О том, что Моджтаба был ранен, рассказали и израильские военные чиновники еще до того, как он после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, был избран новым рахбаром в воскресенье. Кроме того, на его ранение намекнули государственное телевидение и государственное информационное агентство Ирана IRNA, которые назвали Моджтабу «раненым ветераном войны». Также о ранении Хаменеи-сына упомянула влиятельная религиозная благотворительная организация Ирана (Комитет «Имдад»), когда поздравила его с назначением.