Воронежские власти усиливают подготовку к возможным паводкам

В Воронежской области вскрытие рек прогнозируется во второй декаде марта. Подготовку регионов к паводкоопасному и пожароопасному сезонам обсудили на совещании под председательством полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. В заседании принял участие по видеосвязи губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов, вскрытие рек в регионах ЦФО ожидается в сроки, близкие к средним многолетним. На отдельных территориях ледоход может начаться на несколько дней раньше обычного.
По предварительным прогнозам, максимальные уровни воды на Дону и большинстве рек его бассейна в Воронежской области будут ниже нормы. Исключением может стать Битюг, где показатели ожидаются близкими к средним значениям.
При этом специалисты допускают вероятность локальных подтоплений. В случае сильных осадков в марте уровень воды на малых реках может подняться до опасных отметок. В зоне риска находятся отдельные дома, расположенные в поймах и низинных участках.
В регионе заранее проводится комплекс профилактических мероприятий.
Утвержден трехлетний план безаварийного прохождения половодья на 2026−2028 годы, проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям на областном и муниципальном уровнях. Сформирован реестр водооткачивающей техники, для наблюдения за ситуацией создана 71 оперативная группа. На водоемах области заранее снижены уровни воды до безопасных отметок, подготовлены сифоны для аварийного сброса. Также созданы запасы песка, щебня и других материалов для возможного ремонта гидротехнических сооружений.
В регионе подготовлены 55 пунктов временного размещения общей вместимостью более 5,3 тысячи человек. Кроме того, предусмотрен мобильный пункт размещения на 150 человек.
За гидрологической обстановкой следят 12 стационарных постов. При необходимости могут быть развернуты еще 87 дополнительных водомерных пунктов.
Всего к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в области подготовлены более 8,2 тысячи человек и свыше 2,5 тысячи единиц техники, включая 156 плавсредств и 13 беспилотных систем.
Дополнительные проверки готовности к возможным подтоплениям прошли в Калачеевском, Хохольском, Петропавловском, Семилукском и Новоусманском районах. В населенных пунктах, которые могут попасть в зону подтопления, проводят подворовые обходы и раздают жителям памятки.
Параллельно в регионе ведется подготовка к пожароопасному периоду. Обновляются минерализованные полосы, проверяется противопожарная техника и усиливается патрулирование лесных территорий.
По оценке специалистов, наиболее высокая пожарная опасность в регионах ЦФО ожидается с июля по сентябрь 2026 года.