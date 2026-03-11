Воронежские власти усиливают подготовку к возможным паводкам

Утвержден трехлетний план безаварийного прохождения половодья на 2026−2028 годы, проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям на областном и муниципальном уровнях. Сформирован реестр водооткачивающей техники, для наблюдения за ситуацией создана 71 оперативная группа. На водоемах области заранее снижены уровни воды до безопасных отметок, подготовлены сифоны для аварийного сброса. Также созданы запасы песка, щебня и других материалов для возможного ремонта гидротехнических сооружений.