Эксперт назвала признаки опасного истощения

«Если человек постоянно находится на больничном листе, если утром он не может встать с кровати и начинает манкировать даже элементарными бытовыми вещами, например, принять душ, вымыть голову, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих профессиональных и повседневных обязанностей, то это уже может говорить об объективном истощении», — написали в информационном портале «РИАМО» со ссылкой на слова врача.