Эксперт назвала признаки опасного истощения

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Истощение, требующее медицинской помощи, выражается в отсутствии способности поддерживать повседневную активность, сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
«Если человек постоянно находится на больничном листе, если утром он не может встать с кровати и начинает манкировать даже элементарными бытовыми вещами, например, принять душ, вымыть голову, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих профессиональных и повседневных обязанностей, то это уже может говорить об объективном истощении», — написали в информационном портале «РИАМО» со ссылкой на слова врача.
Крашкина добавила, что если человек продолжает работать, заботиться о семье, посещать культурные и спортивные мероприятия, то он находится в состоянии естественного истощения из-за жизненных обстоятельств.
Однако, в случае опасного истощения требуется наблюдение у специалиста, а также консультации психотерапевта или психоневролога для восстановления энергетического потенциала и эмоционального состояния.