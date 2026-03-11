Романов о трамвайных линиях на пр-те Победы и ул. Тельмана: предлагаю подождать

«Нужно всегда руководствоваться документами, расчётными назначениями. Сейчас мы планируем уточнить документы регулярных перевозок в части расчётных назначений. И по уточнению, а именно в первую очередь уточнению пассажиропотока, мы вернёмся к этому вопросу. Я предлагаю пока что отложить. Подождать», — сказал Романов, отвечая на вопрос о судьбе линии на проспекте Победы. Аналогичный ответ он дал и о ситуации с трамвайными путями на ул. Тельмана.