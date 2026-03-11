Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге дорожники применяют литую смесь, плановый ремонт начнется в апреле

27 млн рублей выделят в Таганроге на плановый ремонт дорог.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные дефекты в Таганроге будут устранять литой смесью до тех пор, пока не начнется сезонная работа асфальтобетонных заводов. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.

— На сегодняшний день устранение деформаций дорожного полотна с использованием литой смеси проводится в рамках двух контрактов на сумму в 1,2 млн рублей. Планируется подписание еще двух таких же контрактов, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Также местные власти подготовили документы для заключения контракта на плановый дорожный ремонт с применением асфальтобетонной смеси. На эти цели направят 27 млн рублей. Плановые работы должны стартовать после 1 апреля 2026 года.

Ранее власти приморского города приняли 203 обращения по поводу качества дорожного покрытия. Всю поступившую информацию рассмотрели, значительную часть уже отработали, добавила Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.