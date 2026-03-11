Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД показало задержание 38-летнего директора сельхозпредприятия под Витебском с 15 тысячами рублей взятки

На Витебщине директор предприятия может сесть на 10 лет за взятку 15 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области директор сельхозпредприятия может сесть на 10 лет, получив взятку 15 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что 38-летний директор сельхозпредприятия на Витебщине получил взятку. Его поймали с поличным. Фигурант получил 15 тысяч белорусских рублей за подписание договоров аренды строительной, сельскохозяйственной техники и получение своевременной платы за их использование.

Милиция опубликовала видео задержания взяточника, а также показала изъятую у него наличность.

За получение взятки в крупном размере задержанному директору грозит до 10 лет заключения.

Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей из-за использования гаджетов.