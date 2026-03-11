МВД показало задержание 38-летнего директора сельхозпредприятия под Витебском с 15 тысячами рублей взятки

Правоохранители установили, что 38-летний директор сельхозпредприятия на Витебщине получил взятку. Его поймали с поличным. Фигурант получил 15 тысяч белорусских рублей за подписание договоров аренды строительной, сельскохозяйственной техники и получение своевременной платы за их использование.