МВД показало задержание 38-летнего директора сельхозпредприятия под Витебском с 15 тысячами рублей взятки

В Витебской области директор сельхозпредприятия может сесть на 10 лет, получив взятку 15 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Правоохранители установили, что 38-летний директор сельхозпредприятия на Витебщине получил взятку. Его поймали с поличным. Фигурант получил 15 тысяч белорусских рублей за подписание договоров аренды строительной, сельскохозяйственной техники и получение своевременной платы за их использование.
Милиция опубликовала видео задержания взяточника, а также показала изъятую у него наличность.
За получение взятки в крупном размере задержанному директору грозит до 10 лет заключения.
