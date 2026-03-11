Восемь новых санаториев планируют построить к 2030 году в Крыму

В Крыму к 2030 году появятся восемь новых санаторно-курортных комплексов, рассчитанных на 2 532 места. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий в интервью корреспонденту «Крым 24».
В новых оздоровительных комплексах будут применяться передовые технологии и программы, направленные на улучшение качества сна и продление активного долголетия.
«Меры поддержки, которые есть на сегодняшний день в Республике Крым, направлены на то, чтобы большее количество санаториев появлялись на территории региона», — отметил министр.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше