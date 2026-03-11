Ричмонд
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму

Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение.

Закон включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.

По его словам, «важно, чтобы социальные права всех жителей регионов, ставших частью нашей страны, были едиными».

