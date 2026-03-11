В Полесском районе пара погибла в собственном доме: предварительно — от угарного газа

Вечером 10 марта в посёлке Березовка Полесского района Калининградской области нашли тела 61-летнего мужчины и его 56-летней сожительницы. Внешних признаков насильственной смерти нет. Заслонка печи в доме была закрыта, поэтому основной версией следователи называют отравление угарным газом.
Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину гибели людей.
Следственный комитет по Калининградской области вновь призывает жителей, пользующихся печным отоплением, соблюдать элементарные правила безопасности: проверять дымоходы, не закрывать заслонку до полного прогорания топлива и проветривать помещения. Установка датчика угарного газа может предотвратить трагедию.