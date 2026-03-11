СМИ рассказали, что устроили европейцы у российской границы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Автомобилисты из Германии и Польши часам стоят на таможенных пунктах на границе Калининградской области, чтобы купить дешевый бензин, пишет Life.
«Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
По данным издания, за последние десять дней цены на топливо в ЕС выросли более чем на 15 процентов.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.
Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть упала ниже 90 долларов за баррель на фоне заявления прездиента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране.