Весенняя кутерьма: в калининградском Ботаническом саду появились первые цветы (фото)

Гамамелис выпустил бутоны еще в феврале.

Источник: Клопс.ru

В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта проснулись первоцветы, деревья и кустарники. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

«Из-под растаявших сугробов показались белоснежные подснежники (галантусы). Радуют глаз ярко-жёлтые эрантисы (весенники). Проклюнулись и крокусы. На деревьях набухли почки», — рассказала Екатерина.

Как комментировали ранее в ботсаду, первым зацвёл «волшебный орех» (научное название — войлочный гамамелис) — на нём появились «метёлочки» с ярким ароматом" ещё в середине февраля.

В среду, 11 марта, в регионе ожидается тёплая погода без существенных осадков в первой половине дня.