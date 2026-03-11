Весенняя кутерьма: в калининградском Ботаническом саду появились первые цветы (фото)

В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта проснулись первоцветы, деревья и кустарники. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
«Из-под растаявших сугробов показались белоснежные подснежники (галантусы). Радуют глаз ярко-жёлтые эрантисы (весенники). Проклюнулись и крокусы. На деревьях набухли почки», — рассказала Екатерина.
Как комментировали ранее в ботсаду, первым зацвёл «волшебный орех» (научное название — войлочный гамамелис) — на нём появились «метёлочки» с ярким ароматом" ещё в середине февраля.
В среду, 11 марта, в регионе ожидается тёплая погода без существенных осадков в первой половине дня.