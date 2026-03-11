Юрист рассказал, можно ли пить напитки в транспорте

«Вопрос, конечно, спорный, может ли испортить одежду соседа кофе, который находится в стаканчике с закрытой крышечкой. Судебной практики по нему еще нет. Теоретически факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере одной тысячи рублей или предупреждение. Шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьет кофе в общественном транспорте из стакана без крышечки. В остальных случаях, думаю, никакого нарушения не будет», — сказал Салкин в беседе с NEWS.ru.