Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИП

В ходе разбирательств было установлено, что индивидуальный предприниматель 19 декабря 2025 года незаконно привлек нелегала к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего. Впоследствии иностранец был задействован в ремонте крыши многоквартирного дома в Тракторозаводском районе. Полицейские, которые выявили это, составили в отношении ИП административный протокол. Предприниматель признал вину в полном объеме.