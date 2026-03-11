Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светлоёжики и «Город фонариков»: что покажут калининградские художники на выставке современного искусства в Москве

Проектом занимается фестиваль «Море внутри».

Источник: Клопс.ru

Участники калининградского арт-фестиваля «Море внутри» в этом году отправятся в Москву на ярмарку современного искусства. Участвовать в одной из крупнейших выставок страны они будут уже в третий раз. Подробности «Клопс» рассказала организатор фестиваля Серафима Москаева.

На площадке «Арт Россия — ярмарка современного искусства» собираются лучшие российские галереи и независимые художники.

Авторов из Калининграда и Светлогорска в столице уже знают. В прошлом году они привозили фигурки светлоёжиков. «Есть отдельный детский стенд, где принимают работы со всей России. Там большой достаточно конкурс, мы его прошли», — рассказала Москаева.

В этом году «Море внутри» представит три новых проекта:

Театр «Путешествие светлоёжиков в волшебные города»; Инсталляцию «Город фонариков», созданную руками юных художников; Мастер-классы «домики-фонарики» и «воздушные шары».

Над «Городом фонариков», который будет населён миниатюрными персонажами, маленькие художники трудятся прямо сейчас. Подготовка очень серьёзная: она уже заняла больше трёх месяцев.

«Я приглашала любого желающего: ребёнок мог прийти ко мне на занятия, чтобы попасть на “Арт Россию”. Сейчас мы работаем в мастерской мозаики и витража “Стёкла” на Ушинского 1», — рассказала художница.

Одна из целей поездки в Москву — найти новых участников для летнего фестиваля «Море внутри» в Светлогорске. Пока одна часть команды проводит мастер-классы, другая ходит по выставочным залам.

«Мы знакомимся, обмениваемся визитками, рассказываем про фестиваль. Каждый год привозим хороших арт-спикеров, таких как Ася Голубева и Юра Омельченко, а также художников всероссийского уровня — Илью Спича, Анастасию Ермакову, Татьяну Баринову, — объяснила Серафима Москаева. — А ещё мы встречаемся и душевно проводим время в Москве с нашими кураторами и друзьями проекта: за три года мы уже много кого знаем и любим».

Организаторы подчёркивают: всё, что будет показано на «Арт России», в августе можно будет увидеть и на фестивале «Море внутри».

Сейчас его организаторы запустили большой конкурс рисунков по всей области. Принять участие в нём может любой ребёнок. Три работы победителей окажутся театре «Путешествие Светлоёжиков по волшебным городам» — это аудиопредставление внутри шатра. А 10 человек примут участие в создании декораций с Александрой Рославцевой и записи аудиоспектакля с Марией Ждановой.

30 лучших рисунков станут частью в квест-прогулок по озеру Тихое с Ксенией Чакон. Заявку на конкурс можно подать до 1 апреля.

Проект реализуются при поддержке администрации Светлогорского округа.

Светлогорские ёжики «прописались» в соцсетях красноярской мэрии, завершив там проект городских арт-объектов.