Светлоёжики и «Город фонариков»: что покажут калининградские художники на выставке современного искусства в Москве

«Мы знакомимся, обмениваемся визитками, рассказываем про фестиваль. Каждый год привозим хороших арт-спикеров, таких как Ася Голубева и Юра Омельченко, а также художников всероссийского уровня — Илью Спича, Анастасию Ермакову, Татьяну Баринову, — объяснила Серафима Москаева. — А ещё мы встречаемся и душевно проводим время в Москве с нашими кураторами и друзьями проекта: за три года мы уже много кого знаем и любим».