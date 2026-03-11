Светлоёжики и «Город фонариков»: что покажут калининградские художники на выставке современного искусства в Москве

Участники калининградского арт-фестиваля «Море внутри» в этом году отправятся в Москву на ярмарку современного искусства. Участвовать в одной из крупнейших выставок страны они будут уже в третий раз. Подробности «Клопс» рассказала организатор фестиваля Серафима Москаева.
На площадке «Арт Россия — ярмарка современного искусства» собираются лучшие российские галереи и независимые художники.
Авторов из Калининграда и Светлогорска в столице уже знают. В прошлом году они привозили фигурки светлоёжиков. «Есть отдельный детский стенд, где принимают работы со всей России. Там большой достаточно конкурс, мы его прошли», — рассказала Москаева.
В этом году «Море внутри» представит три новых проекта:
Театр «Путешествие светлоёжиков в волшебные города»; Инсталляцию «Город фонариков», созданную руками юных художников; Мастер-классы «домики-фонарики» и «воздушные шары».
Над «Городом фонариков», который будет населён миниатюрными персонажами, маленькие художники трудятся прямо сейчас. Подготовка очень серьёзная: она уже заняла больше трёх месяцев.
«Я приглашала любого желающего: ребёнок мог прийти ко мне на занятия, чтобы попасть на “Арт Россию”. Сейчас мы работаем в мастерской мозаики и витража “Стёкла” на Ушинского 1», — рассказала художница.
Одна из целей поездки в Москву — найти новых участников для летнего фестиваля «Море внутри» в Светлогорске. Пока одна часть команды проводит мастер-классы, другая ходит по выставочным залам.
«Мы знакомимся, обмениваемся визитками, рассказываем про фестиваль. Каждый год привозим хороших арт-спикеров, таких как Ася Голубева и Юра Омельченко, а также художников всероссийского уровня — Илью Спича, Анастасию Ермакову, Татьяну Баринову, — объяснила Серафима Москаева. — А ещё мы встречаемся и душевно проводим время в Москве с нашими кураторами и друзьями проекта: за три года мы уже много кого знаем и любим».
Организаторы подчёркивают: всё, что будет показано на «Арт России», в августе можно будет увидеть и на фестивале «Море внутри».
Сейчас его организаторы запустили большой конкурс рисунков по всей области. Принять участие в нём может любой ребёнок. Три работы победителей окажутся театре «Путешествие Светлоёжиков по волшебным городам» — это аудиопредставление внутри шатра. А 10 человек примут участие в создании декораций с Александрой Рославцевой и записи аудиоспектакля с Марией Ждановой.
30 лучших рисунков станут частью в квест-прогулок по озеру Тихое с Ксенией Чакон. Заявку на конкурс можно подать до 1 апреля.
Проект реализуются при поддержке администрации Светлогорского округа.
Светлогорские ёжики «прописались» в соцсетях красноярской мэрии, завершив там проект городских арт-объектов.