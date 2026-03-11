В Башкирии отремонтируют 19 километров трассы Уфа — Бирск — Янаул

Самый протяженный участок — 7,1 километра в Янаульском районе, на него направят 272,26 миллиона рублей. В Бирском районе обновят три километра за 111,21 миллиона, в Бураевском — тоже три километра за 92,91 миллиона. В Калтасинском районе на ремонт трех километров выделили 128,55 миллиона. Два участка в Мишкинском районе: 0,6 километра (19,25 миллиона) и 2,3 километра (72,91 миллиона). Всего в этом сезоне на трассе планируют отремонтировать 28 километров.