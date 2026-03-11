В Башкирии отремонтируют 19 километров трассы Уфа — Бирск — Янаул

В этом году в Башкирии приведут в порядок шесть участков трассы Уфа — Бирск — Янаул общей протяженностью 19 километров. Ремонт запланирован в Бирском, Бураевском, Калтасинском, Мишкинском и Янаульском районах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожникам предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и нанести разметку. Контрактом предусмотрены сроки с 15 мая по 30 сентября. Финансирование составит 697,12 миллиона рублей, из которых 683,18 миллиона поступят из федерального бюджета, остальное — из региональной казны.
Самый протяженный участок — 7,1 километра в Янаульском районе, на него направят 272,26 миллиона рублей. В Бирском районе обновят три километра за 111,21 миллиона, в Бураевском — тоже три километра за 92,91 миллиона. В Калтасинском районе на ремонт трех километров выделили 128,55 миллиона. Два участка в Мишкинском районе: 0,6 километра (19,25 миллиона) и 2,3 километра (72,91 миллиона). Всего в этом сезоне на трассе планируют отремонтировать 28 километров.
Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова подчеркнула, что дорога Уфа — Бирск — Янаул входит в опорную сеть России. Она связывает столицу с северо-западными районами и обеспечивает транспортную доступность для жителей многих населенных пунктов. Ежедневно по ней проезжают до 24 тысяч автомобилей.
