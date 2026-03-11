В Волгограде отметят 35-летие отряда специального назначения «Барс»

«Отряд был создан в те времена, когда Россия выбирала новый путь развития, на стыке старого и нового. По стране прокатились массовые беспорядки, захваты заложников, террористические акты. Резко обострилась оперативная обстановка в исправительных трудовых учреждениях, СИЗО и тюрьмах, в ряде регионов она выходила из-под контроля», — напоминают в пресс-службе волгоградского УФСИН.