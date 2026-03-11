Ричмонд
В Волгограде отметят 35-летие отряда специального назначения «Барс»

В отряд были включены бойцы, владеющие приемами рукопашного боя и огневой подготовкой, которые могли противодействовать любой агрессии.

35 лет прошло с тех пор, как был создан отряд специального назначения «Барс» УФСИН России по Волгоградской области. Датой его рождения стало 13 марта 1991 года.

К юбилею в ведомстве подготовили торжественное событие — отметить его соберутся ветераны и действующие сотрудники подразделения, чтобы вместе вспомнить яркие моменты службы. В программу будут включены не только торжественные речи, но и увлекательная программа.

«Отряд был создан в те времена, когда Россия выбирала новый путь развития, на стыке старого и нового. По стране прокатились массовые беспорядки, захваты заложников, террористические акты. Резко обострилась оперативная обстановка в исправительных трудовых учреждениях, СИЗО и тюрьмах, в ряде регионов она выходила из-под контроля», — напоминают в пресс-службе волгоградского УФСИН.

В отряд были включены бойцы, владеющие приемами рукопашного боя и огневой подготовкой, которые могли противодействовать любой агрессии. «Барс» был укомплектован из числа сотрудников, способных профессионально действовать в условиях ЧС.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что 11 и 12 марта в России проходят масштабные командно-штабные учения, к ним присоединилась и Волгоградская область.