В каком состоянии сейчас находится торговля Юга России с Ираном

— Все взаимодействия сохраняются. Бизнес продолжает строить планы, хотя с Ираном в принципе все не быстро. Прошли только две недели активных боевых действий, поэтому пока грузоперевозки на паузе. Сейчас не до этого, — говорит президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Волгоградской области Вадим Ткаченко. — При этом бизнес, конечно, продумывает обходные пути для зарубежных поставок. Сейчас нужно наблюдать. Немного больше времени должно пройти. Вообще Тегеран очень активен в международном экономическом сотрудничестве, там проходит много специализированных выставок. Уверен, как только обстрелы прекратятся, все контакты возобновятся.