В каком состоянии сейчас находится торговля Юга России с Ираном

Для регионов Нижнего Поволжья Иран является важным экономическим партнером. Волга и Каспийское море позволяют легче доставлять товары. Так, в Астрахани и Волгограде уже несколько лет действуют торговые дома исламской республики. Но в связи с нападением США на прикаспийское государство, конечно, грузопотоки пришлось остановить. Иранские и российские компании ждут прекращения войны.
— Все взаимодействия сохраняются. Бизнес продолжает строить планы, хотя с Ираном в принципе все не быстро. Прошли только две недели активных боевых действий, поэтому пока грузоперевозки на паузе. Сейчас не до этого, — говорит президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Волгоградской области Вадим Ткаченко. — При этом бизнес, конечно, продумывает обходные пути для зарубежных поставок. Сейчас нужно наблюдать. Немного больше времени должно пройти. Вообще Тегеран очень активен в международном экономическом сотрудничестве, там проходит много специализированных выставок. Уверен, как только обстрелы прекратятся, все контакты возобновятся.
Россия экспортирует в Иран зерно, металл, лесоматериалы, бумагу, оборудование и удобрения. В обратном направлении идут фрукты, овощи, ковры, нефтехимическая продукция. На сегодня банки двух стран заключили соглашение, и предприниматели из России спокойно могут платить в рублях, а иранские компании получат деньги в национальной валюте. Доллар из расчетов убрали. Наши национальные платежные системы действуют в обеих странах. За последние годы товарооборот между странами превысил 4,8 миллиарда долларов. В 2026 году прогнозировали шесть миллиардов. Но вмешалась политика.
К примеру, в Волгоградской области иранцы закупают пшеницу и кормовой ячмень. Ведутся переговоры о расширении сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства. Иран занимает 17-е место по объему взаимной торговли среди сотни внешнеторговых партнеров Волгоградской области. Восточные бизнес-группы проявляют готовность развивать логистическую инфраструктуру, включая строительство контейнерных терминалов, судостроительных предприятий и развитие судоходства вдоль маршрута «Север — Юг». В частности, рассматривается превращение Волгоградского судостроительного завода в мультифункциональный логистический центр. Обсуждается также создание совместных предприятий.
В декабре прошли онлайн-переговоры руководства комитета экономической политики и развития Волгоградской области и представителей иранских провинций Мазандаран, Голестан и Гилян. Стороны рассмотрели предложения для увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества между университетами. Предполагается участие иранцев в молодежном фестивале в Волгограде в 2026 году.
Для Астрахани партнерство с Ираном еще более значимо. По данным пресс-службы областного правительства, товарооборот рос до начала американской агрессии. В прошлом году он превысил четыре миллиона тонн. В структуре экспорта и импорта произошли изменения. Так, выросли поставки металла. В импорте превалировал цемент — объем его доставки в астраханские порты превысил 600 тысяч тонн. Возобновились экспортные продажи мяса, на 70 процентов по сравнению с прошлым годом увеличились отгрузки иранским партнерам продукции мукомольно-крупяной промышленности, на 68 — поставки жиров и масел. В целом на долю Ирана приходится более 95 процентов зарубежных грузоперевозок в астраханских портах.
Кроме того, в Астрахани учатся 153 студента из Ирана, подавляющее большинство из них — будущие медики. Но есть интерес и к другим образовательным программам. Иранская судоходная компания выразила готовность направлять молодежь для обучения в России.
В этом году были запланированы бизнес-миссии в Астрахань из Гиляна и Мазандарана. Интерес к сотрудничеству проявлял и Голестан — еще одна провинция с выходом к Каспию. Зимой было предложение от генерального консула открыть в Астрахани постоянную выставку иранских товаров. Также ожидался визит в Иран российских судостроителей, о сроках которого сейчас говорить явно преждевременно. Промышленники соседнего государства готовы принять участие в реализации различных проектов в Астрахани.
— Мы общаемся с иранской стороной, но отправка грузов снизилась до минимума. Конечно, наши компании начали искать другие логистические маршруты, занимаются альтернативными вариантами. Но и налаженные контакты не прекращаются, все работают, хотя не в том объеме, в каком бы хотелось. Иранский торговый дом в Астрахани по-прежнему действует, — рассказал «РГ» президент Астраханской ТПП Станислав Синченко.