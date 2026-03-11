Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервиса

В Волгоградской области перехватывающую парковку на границе Тракторозаводского и Городищенского районов планируют перестроить в современную зону дорожного сервиса. По данным торгово-промышленной палаты региона, облпромторг объявил о поиске инвестора, готового профинансировать работы на участке 3-й Продольной магистрали у села Орловка.