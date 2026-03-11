В Крыму расширили программу диспансеризации

«Диспансеризация — очень важная медицинская услуга в жизни любого человека. И то, что добавились анализы на определение целого ряда серьезных заболеваний — большой плюс. Как правило, такие исследования весьма дорогостоящие в частных клиниках. А мне, как врачу, для постановки правильного диагноза и назначения лечения нужны данные о пациенте», — отметил Мещеряков в беседе с «Крымским информационным агентством».