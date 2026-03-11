В Крыму расширили программу диспансеризации

Жители Республики Крым могут бесплатно провериться на гепатит С и вирус папилломы человека (ВПЧ) в рамках обычного профилактического осмотра. О расширении перечня исследований сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РК по медицинской профилактике Владимир Мещеряков. По его словам, включение этих тестов в программу диспансеризации — значительный шаг в заботе о здоровье населения.
«Диспансеризация — очень важная медицинская услуга в жизни любого человека. И то, что добавились анализы на определение целого ряда серьезных заболеваний — большой плюс. Как правило, такие исследования весьма дорогостоящие в частных клиниках. А мне, как врачу, для постановки правильного диагноза и назначения лечения нужны данные о пациенте», — отметил Мещеряков в беседе с «Крымским информационным агентством».
Для женщин ключевым нововведением стал анализ на вирус папилломы человека: это исследование позволяет выявить риски развития рака шейки матки на ранней стадии, так как почти 90% случаев этого заболевания связаны именно с ВПЧ.
Мужчины также смогут пройти дополнительные обследования. При наличии медицинских показаний теперь можно бесплатно сдать анализ на ПСА (простатспецифический антиген), который помогает диагностировать изменения в предстательной железе.