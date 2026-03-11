В Воронежской области зарплаты и пенсии госслужащих вырастут на 9,5%

В Воронежской области утверждено повышение выплат для работников государственных органов и муниципальных служащих. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева был опубликован на портале регионального правительства 11 марта. Документ устанавливает единый коэффициент индексации 1,095 для должностных окладов, надбавок за классный чин и денежных вознаграждений. То есть их рост составит 9,5%.
Согласно тексту указа, перерасчет коснется широкого круга специалистов: от лиц, замещающих государственные должности области, до гражданских служащих и технического персонала, чьи позиции не относятся к госслужбе. Повышение также распространяется на «выслужные» пенсии и ежемесячные доплаты пенсионерам-управленцам. Кстати, при расчете новых сумм любые копейки будут округляться до целого рубля в сторону увеличения.
Особое внимание в документе уделено срокам и реализации на местах. Хотя решение обнародовано в марте, индексация фактически вводится задним числом — с 1 января 2026 года. Значит, сотрудники и пенсионеры должны получить перерасчет за уже прошедшие месяцы года.
Кроме того, правительство рекомендовало органам местного самоуправления (администрациям районов и городов) принять аналогичные акты, чтобы синхронно поднять зарплаты и муниципальным служащим в рамках выделенных бюджетных лимитов.