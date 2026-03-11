Перед собором Христа Спасителя в Калининграде демонтируют площадку под памятник князю Владимиру

На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.