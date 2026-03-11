Перед собором Христа Спасителя в Калининграде демонтируют площадку под памятник князю Владимиру

Перед Кафедральным собором Христа Спасителя в Калининграде демонтируют площадку под памятник князю Владимиру. Территорию огородили забором.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на участке на площади Победы работает техника. Специалисты демонтировали крест, разобрали часть плитки и разбивают бетонные ступени с помощью отбойного молотка. В Калининградской епархии РПЦ заявили, что на территории «завершаются работы по благоустройству».
«В настоящий момент на территории соборной площади завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента для будущего памятника», — сообщили в пресс-службе епархии в ответ на запрос Калининград.Ru.
В администрации города не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Местные власти передали Калининградской епархии 2,2 тысячи квадратных метров на площади Победы для установки памятника князю Владимиру в 2017 году. Соорудить монумент рассчитывают на частные пожертвования. Бывший глава города Александр Ярошук говорил, что поставить монумент в центре Калининграда — его инициатива, а место для памятника утвердил сам патриарх Кирилл.
На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.
Идею установки памятника князю Владимиру озвучили ещё осенью 2015 года. Деньги на монумент обещал выделить основатель «Автотора» Владимир Щербаков. Как рассказывал бывший губернатор Антон Алиханов в 2023 году, памятник уже изготавливают. Он отмечал, что скульптор устраняет замечания от епархии.