Изрезанное тело белгородца нашли в квартире на Ленинском проспекте Воронежа

Мужчин, подозреваемых в убийстве, задержали.

Источник: АиФ Воронеж

Двух воронежцев задержали по подозрению в убийстве 49-летнего жителя Белгородской области. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД России в среду, 11 марта.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в марте. Звонивший рассказал, что в квартире дома на Ленинском проспекте находится преступник. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с ним находился 38-летний ранее судимый местный житель, который и позвонил в полицию.

По предварительным данным, подозреваемые познакомились с белгородцем незадолго до происшествия и пригласили его в гости. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Тогда 37-летний участник конфликта стал избивать гостя, а его приятель удерживал мужчину на полу, не давая ему сопротивляться. Затем младший из нападавших нанёс белгородцу несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело об убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и заключили под стражу. Им грозит до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.