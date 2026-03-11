Ричмонд
В Калининградском зоопарке выпустили эму-бегунов

Ася и Ваня уже радостно наворачивают круги по вольеру.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке с наступлением тепла выпустили эму Асю и эму Ваню. Точнее — запустили, как рассказали в пресс-службе учреждения. Каждую весну красавцы радостно бегают кругами на огромной скорости. Нынешний год не стал исключением. Ася побежала, Ваня догнал.

«Обычно весной в первую прогулку все бывает наоборот: под капотом у Вани явно больше лошадиных сил, поэтому и стартует он быстрее подруги. На этот раз растерялся, замешкался, но потом собрался и догнал подругу», — прокомментировали в зоопарке.