В Калининградском зоопарке выпустили эму-бегунов

В Калининградском зоопарке с наступлением тепла выпустили эму Асю и эму Ваню. Точнее — запустили, как рассказали в пресс-службе учреждения. Каждую весну красавцы радостно бегают кругами на огромной скорости. Нынешний год не стал исключением. Ася побежала, Ваня догнал.
«Обычно весной в первую прогулку все бывает наоборот: под капотом у Вани явно больше лошадиных сил, поэтому и стартует он быстрее подруги. На этот раз растерялся, замешкался, но потом собрался и догнал подругу», — прокомментировали в зоопарке.