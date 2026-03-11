Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безналичная оплата проезда тестируется на маршруте № 24 в Омске

Более 95% пассажиров общественного транспорта областного центра уже расплачиваются без использования наличных средств.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на одном из популярных муниципальных маршрутов, связывающем микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал, стартует пилотный проект по внедрению стопроцентной безналичной оплаты проезда. С двадцатого марта пассажиры смогут рассчитываться только банковскими картами, транспортной картой, Единой картой омича, а также с помощью QR-кода или устройства с модулем бесконтактной связи. Такое решение принято с учетом мнения жителей города и соответствует региональным программам цифровизации транспортной инфраструктуры.

Статистика показывает, что более 95% пассажиров общественного транспорта Омска уже оплачивают проезд без использования наличных средств. Это не только быстрый и выгодный, но и более безопасный способ расчета, при котором внимание водителя остаётся прикованным дороге, что способствует предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Хоценко одобрил благоустройство набережной у Омской крепости.