Безналичная оплата проезда тестируется на маршруте № 24 в Омске

В Омске на одном из популярных муниципальных маршрутов, связывающем микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал, стартует пилотный проект по внедрению стопроцентной безналичной оплаты проезда. С двадцатого марта пассажиры смогут рассчитываться только банковскими картами, транспортной картой, Единой картой омича, а также с помощью QR-кода или устройства с модулем бесконтактной связи. Такое решение принято с учетом мнения жителей города и соответствует региональным программам цифровизации транспортной инфраструктуры.