В Петербурге предлагают досматривать учеников школ

Такая идея прозвучала на рабочем совещании парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности. Часть заседания прошла в закрытом режиме: во время докладов правоохранительных органов журналистов попросили удалиться. Уже после председатель комиссии Константин Чебыкин («Единая Россия»), что речь идет о «выборочном досмотре»: «Тотальный досмотр, так скажем, невозможен».
Введение дополнительных мер Константин Чебыкин обосновал участившимися случаями нападения учащихся на школы. Парламентарий отметил, что сейчас сотрудники частных охранных предприятий не имеют право досматривать школьников, учителей и посетителей образовательного учреждения. Его поддержал коллега из Государственной думы депутат Николай Валуев, который по видеосвязи подключился к заседанию на несколько минут.
На совещании прозвучали идеи наделить представителей ЧОП дополнительными правами, разработать единые правила прохода в образовательные учреждения, в которых будет прописано, что можно, а что нельзя проносить в школу или вуз. Предложили также установить интроскопы, которые используются при досмотре в метро, вокзалах и аэропортах. Начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий Андрей Романов заявил, что деньги на это есть. Впрочем, в комитете по образованию отметили, что установка таких устройств в каждом учебном заведении все же станет «ощутимым для бюджета Петербурга».
Идея досмотра вызвала дискуссию среди собравшихся. В комитете по науке и высшей школе отметили, что в таком случае необходимо будет получить согласие от родителей. Андрей Романов отметил: «Ребенка не пустить в школу нельзя — мы нарушаем его права на образование. И пустить не можем, если у него что-то звенит в сумке».
Пока, по словам Константина Чебыкина, речь идет о сборе предложений, которые затем будут обсуждаться: конкретного законопроекта или постановления еще нет. «По поручению губернатора мы должны подготовить предложения до 30 марта. Сейчас обобщим все идеи и отправим их в аппарат антитеррористической комиссии Петербурга, дальше будем работать по ведомствам. Это первое установочное заседание и далеко не последнее», — заявил журналистам парламентарий.