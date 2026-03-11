Ричмонд
В Уфе снег из городских дворов можно сдать на полигоны бесплатно

Министерство ЖКХ РБ сообщает, что в Уфе для улучшения ситуации с уборкой дворов от снега принято решение о бесплатной приемке снежных масс на действующие снежные полигоны.

Источник: администрация Уфы | сайт

Руководителям управляющих компаний необходимо предварительно обратиться в ближайшее районное учреждение по благоустройству по указанным номерам диспетчерских служб для согласования приемки снега и обеспечения доступа на полигоны.

За последние сутки в уборке Уфы были задействованы 324 сотрудника и 202 единицы коммунальной техники. Ночью город очищали 53 дорожных рабочих и 149 единиц техники. За прошедшие сутки муниципальные службы вывезли свыше 11 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что в Уфе повышен тариф на прием и переработку снега.