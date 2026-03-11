Изрезанное тело белгородца нашли в квартире дома на левом берегу Воронежа

По предварительным данным, подозреваемые познакомились с белгородцем незадолго до происшествия и пригласили его в гости. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Тогда 37-летний участник конфликта стал избивать гостя, а его приятель удерживал мужчину на полу, не давая ему сопротивляться. Затем младший из нападавших нанёс белгородцу несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.