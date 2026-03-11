Четыре региона рассматриваются для комплекса по исследованию Вселенной

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российские ученые рассматривают шесть перспективных площадок в четырех регионах для размещения станций астрофизического комплекса TAIGA-100 для исследования гамма-астрономии и физики космических лучей. Площадки находятся на территории Иркутской области, Бурятии, Калмыкии и Алтая, сообщила заведующая лабораторией из Иркутского государственного университета (ИГУ) Анна Иванова.
Ранее ученые запустили гибридный комплекс установок TAIGA-1 из 120 оптических станций в долине в Бурятии для регистрации частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. В планах ученых запуск комплекса TAIGA-100 уже из 3 тыс. станций.
«Предполагается, что площадь будущего эксперимента составит порядка 100 кв. км. Понятно, что площадка должна быть инфраструктурно освоена, то есть, в целом, можно сказать, что успех будущего эксперимента во многом определяется в правильности выбора площадки для его реализации», — сказала она на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий» в Новосибирске.
Согласно докладу Ивановой, в качестве потенциальных площадок для размещения астрофизического комплекса рассматривается Боргойская степь в Бурятии, окрестности села Гаханы в Иркутской области, Чуйская степь в Республике Алтай, а также окрестности поселков Яшкуль, Халтура и Буровой в Калмыкии. При выборе площадок ученые планируют отталкиваться сразу от ряда факторов, в том числе от особенностей климата, которые важны при регистрации сигналов из космоса.
Сейчас исследователи установили первые станции в степи в Бурятии, летом 2026 года планируется также установить термометрические косы — устройства для мониторинга температуры грунта — на Алтае. «Как минимум набор данных [по потенциальным площадкам] хотелось бы вести еще 3−4 года. При этом все еще упирается в том, насколько быстро развернем такие же станции на других площадках. В районе Чуйских степей такая площадка, что там нет доступа к электроэнергии. Будем размещать геометрические косы, запитывая от аккумуляторов. Полноценный астроклиматический пост там развернуть будет проблемно», — пояснила Иванова.
Гамма обсерватория «TAIGA» (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma ray Astronomy), построенная в 2013—2021 годах в Бурятии. Полученные с её помощью данные помогут ученым изучить историю и современное состояние Вселенной, углубить понимание фундаментальных законов природы и приблизиться к созданию Новой физики.