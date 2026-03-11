Четыре региона рассматриваются для комплекса по исследованию Вселенной

Сейчас исследователи установили первые станции в степи в Бурятии, летом 2026 года планируется также установить термометрические косы — устройства для мониторинга температуры грунта — на Алтае. «Как минимум набор данных [по потенциальным площадкам] хотелось бы вести еще 3−4 года. При этом все еще упирается в том, насколько быстро развернем такие же станции на других площадках. В районе Чуйских степей такая площадка, что там нет доступа к электроэнергии. Будем размещать геометрические косы, запитывая от аккумуляторов. Полноценный астроклиматический пост там развернуть будет проблемно», — пояснила Иванова.