Десять российских пивных напитков попали под запрет в Беларуси

Так, Госстандартом вынесен запрет на продажу в Беларуси пивных напитков российского производства. Под ограничения попала продукция сразу четырех российских производителей: ООО «СВОИ», ООО «РУМАТА», ООО «Четыре пивовара» и ООО «АФ БРЮ». Некоторые их напитки после проверки признали небезопасными и изъяли из продажи.