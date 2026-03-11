Десять российских пивных напитков попали под запрет в Беларуси

В Беларуси под запрет попали сразу десять пивных напитков, произведенных в России. Напитки включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, Госстандартом вынесен запрет на продажу в Беларуси пивных напитков российского производства. Под ограничения попала продукция сразу четырех российских производителей: ООО «СВОИ», ООО «РУМАТА», ООО «Четыре пивовара» и ООО «АФ БРЮ». Некоторые их напитки после проверки признали небезопасными и изъяли из продажи.
Так, в Беларуси запретили продавать пивные напитки марок: «Этот смузи мне муж купил», «Вторая личность», «СОЛТ МЭЙТ», «Розовые очки», «Крылья доблести» и «Вайлд хилс смузи 2» со вкусом персика, маракуйи и черешни. Также под запрет попали напитки торговой марки «Сейнт Лоони»: Push the tempo, King of my castle, Strobe и Nice.
Причиной запрета стали запрещенные консерванты в составе пивных напитков. Еще в их составе были обнаружены пищевые добавки, которые недопустимы для производства пивных напитков.
