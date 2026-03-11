Парики, киндеры и запчасти для троллейбусов: калининградские таможенники отчитались о февральских находках

В феврале сотрудники таможенного поста в аэропорту Храброво в Калининграде выявили 69 случаев, когда улетающие пассажиры пытались вывезти товары, явно не предназначенные для личного пользования. Рентгеновские ленты помогли обнаружить целый арсенал разнообразных грузов.
Среди изъятого: 144 шоколадных яйца с игрушками, 128 новых игрушек в ассортименте, 30 париков, 29 пар очков и, что особенно удивило таможенников, 10 килограммов оборудования для троллейбусов.
В ведомстве напомнили: Калининградская область — особая экономическая зона, и вывоз товаров за её пределы строго регламентирован. Если вещей слишком много или они явно коммерческие, пассажиру придётся доказывать, что всё это нужно ему для личного потребления, либо оформлять груз по полной процедуре.