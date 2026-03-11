Учёные объяснили, почему мятные конфеты создают ощущение холода

Исследователи из Университета Дьюка (США) выяснили, почему продукты с мятой вызывают ощущение холода. Оказалось, что за этот эффект отвечает особый белковый канал TRPM8, который действует как «датчик температуры» в организме. Об этом пишет Science Daily.
Как объяснили учёные, TRPM8 можно назвать микроскопическим термометром внутри человеческого тела. Этот белок передаёт в мозг сигналы о воздействии холода. Чтобы понять механизм его работы, специалисты использовали криоэлектронную микроскопию — метод, позволяющий получать изображения быстро замороженных белков с помощью электронного пучка. Благодаря этому удалось зафиксировать структуру канала TRPM8 в разных состояниях.
Выяснилось, что низкая температура и ментол — вещество, содержащееся в мяте — активируют этот канал по похожему принципу, но через разные участки белка.
«Воздействие ментола — это своего рода трюк. Ментол прикрепляется к определенной части канала и заставляет его открыться, как при воздействии низкой температуры. Поэтому, хотя ментол на самом деле ничего не замораживает, ваше тело получает тот же сигнал, как если бы вы прикоснулись ко льду», — пояснил соавтор исследования Хек-Джун Ли.
По мнению ученых, понимание механизма работы TRPM8 может помочь в создании новых методов лечения хронической боли, мигрени, синдрома сухого глаза и других заболеваний.