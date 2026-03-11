В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях

«Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», — сказала Савинова, отметив, что если в профилях выявляется запрещенный, деструктивный контент или суицидальные мысли, то информация в течение нескольких часов передается в школы и министерство образования, после чего «начинается точечная работа с семьей».