В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях

В Свердловской области запустили мониторинг 4,6 миллиона аккаунтов школьников.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Мониторинг более 4,6 миллиона профилей школьников в соцсетях запустили в Свердловской области для выявления деструктивного контента, заявила в эфире местного телеканала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», — сказала Савинова, отметив, что если в профилях выявляется запрещенный, деструктивный контент или суицидальные мысли, то информация в течение нескольких часов передается в школы и министерство образования, после чего «начинается точечная работа с семьей».

Савинова отметила, что специалисты отслеживают открытые профили в круглосуточном режиме. По ее словам, система действует на постоянной основе и предназначена для своевременного выявления опасных ситуаций и поддержку подростков.