Участники СВО в Калининградской области смогут получить компенсацию за дрова и уголь

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление, расширяющее Единый стандарт региональных мер поддержки для бойцов и.

Источник: KaliningradToday

их семей. Теперь они могут оформить компенсацию расходов на твёрдое топливо (дрова, уголь) и его доставку. На выплату в 2026 году заложено 10 миллионов рублей, при необходимости сумму увеличат.

Компенсация положена на одно помещение, где участник СВО зарегистрирован в регионе. Размер — 50% от стоимости топлива в пределах местных норм.

Обратиться за деньгами могут сами бойцы или проживающие с ними члены семьи (супруга, родители, дети). Заявление подаётся в Центр социальной поддержки населения, позже — через МФЦ или «Госуслуги». Понадобятся оригиналы документов, подтверждающих покупку топлива и оплату доставки в 2026—2028 годах. Компенсацию можно получить раз в год или частями.

Напомним, ранее для участников СВО и их семей ввели компенсацию расходов на газификацию (до 113 400 рублей). Оформить её нужно в течение полугода после подключения к газу.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Подробности — по телефону открытой линии правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).