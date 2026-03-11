Участники СВО в Калининградской области смогут получить компенсацию за дрова и уголь

Обратиться за деньгами могут сами бойцы или проживающие с ними члены семьи (супруга, родители, дети). Заявление подаётся в Центр социальной поддержки населения, позже — через МФЦ или «Госуслуги». Понадобятся оригиналы документов, подтверждающих покупку топлива и оплату доставки в 2026—2028 годах. Компенсацию можно получить раз в год или частями.