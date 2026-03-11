Участники СВО в Калининградской области смогут получить компенсацию за дрова и уголь

их семей. Теперь они могут оформить компенсацию расходов на твёрдое топливо (дрова, уголь) и его доставку. На выплату в 2026 году заложено 10 миллионов рублей, при необходимости сумму увеличат.
Компенсация положена на одно помещение, где участник СВО зарегистрирован в регионе. Размер — 50% от стоимости топлива в пределах местных норм.
Обратиться за деньгами могут сами бойцы или проживающие с ними члены семьи (супруга, родители, дети). Заявление подаётся в Центр социальной поддержки населения, позже — через МФЦ или «Госуслуги». Понадобятся оригиналы документов, подтверждающих покупку топлива и оплату доставки в 2026—2028 годах. Компенсацию можно получить раз в год или частями.
Напомним, ранее для участников СВО и их семей ввели компенсацию расходов на газификацию (до 113 400 рублей). Оформить её нужно в течение полугода после подключения к газу.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Подробности — по телефону открытой линии правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).