Калининград впервые примет чемпионат России по волейболу сидя: «Витязи» поборются за медали с 11 командами

С 13 по 18 марта в Калининграде пройдут матчи первого круга чемпионата страны в лиге «А». Участие примут 11 команд, разделённых на две подгруппы. Четвёрка сильнейших из каждой выйдет в четвертьфинал. Финал и бронзовый матч состоятся 18 марта.
Калининградские «Витязи» в подгруппе встретятся с соперниками из Санкт-Петербурга, Бурятии, Иркутской области и Удмуртии. В другой подгруппе сыграют 25-кратный чемпион и базовый клуб сборной — команда Свердловской области, а также сборные Москвы, Московской области, Якутии, Белгородской области и ДНР.
За «Витязей» выступит Алексей Чистяков — участник региональной программы «Герои 39», который на время турнира оставит стажировку. Команда настроена улучшить результат прошлого года (8-е место), поднявшись выше, чем в 2024-м, когда калининградцы дебютировали в волейболе сидя и стали десятыми.
С этого года изменились правила: раньше в команде могли играть два здоровых спортсмена, теперь — только паралимпийцы.
В этом году Калининградская область также примет финальный тур чемпионата России по регби на колясках. Недавно в стартовом туре региональная команда завоевала бронзу. Огромную поддержку адаптивным видам спорта оказывает местная спецшкола, где регулярно занимаются больше полутора тысяч атлетов. К концу 2026 года будет готов проект Центра адаптивного спорта на улице Энергетиков — комплекс площадью 11,5 тысячи квадратов с бассейном, легкоатлетическим манежем и залами.