Калининград впервые примет чемпионат России по волейболу сидя: «Витязи» поборются за медали с 11 командами

В этом году Калининградская область также примет финальный тур чемпионата России по регби на колясках. Недавно в стартовом туре региональная команда завоевала бронзу. Огромную поддержку адаптивным видам спорта оказывает местная спецшкола, где регулярно занимаются больше полутора тысяч атлетов. К концу 2026 года будет готов проект Центра адаптивного спорта на улице Энергетиков — комплекс площадью 11,5 тысячи квадратов с бассейном, легкоатлетическим манежем и залами.