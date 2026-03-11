62 ДТП за сутки: полиция Алматы напомнила водителям, как ездить в непогоду

По данным Управления административной полиции на 11 марта 2026 года, за прошедшие сутки — со вчерашнего обеда до сегодняшнего дня — на дорогах города зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), из них 28 аварий с пострадавшими. К счастью, погибших нет.